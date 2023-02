Filha de Marina Mota recorda infância e adolescência

Erika Mota, filha de Marina Mota e de Carlos Cunha, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e fez uma viagem no tempo.

A filha do ex-casal de atores marcou presença no vespertino “Goucha”, na TVI, e recordou como foi crescer sendo filha de dois intérpretes conhecidos dos portugueses.

“Na adolescência não foi nada complicado. Habituei-me ao facto de ser cumprimentada depois dos meus colegas. Era giro os meus pais irem-me buscar à escola e eu via os miúdos todos a correr para darem um abraço e um beijinho e isso sempre me deixou feliz, porque não sou uma pessoa ciumenta, felizmente”, referiu.

De seguida, o apresentador questionou Erika Mota se “nunca tirou partido do facto de ser filha de Marina Mota e Carlos Cunha?”.

“Não, senhor. O partido que havia é que felizmente os meus pais tinham possibilidade de me dar coisas diferentes do que os meninos tinham lá na rua e eu partilhava com eles”, respondeu.