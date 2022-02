Filha de Ricardo Pereira canta música de “Amor, Amor”

Julieta, filha de Ricardo Pereira, surpreendeu os internautas nas redes sociais a cantar a música principal de “Amor, Amor”, da SIC.

A filha mais nova do ator revelou que é fã do projeto da estação de Paço De Arcos que este protagoniza. Francisca Pereira partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo, esta quinta-feira, no qual Julieta, de três anos, surge a cantar o tema interpretado originalmente por Toy e reproduzido na trama por Ricardo Pereira.

“O verdadeiro lado do amor”, pode ler-se na publicação.

A carregar vídeo…

Ricardo Pereira e Francisca Pereira estão casados há vários anos. Além de Julieta, o casal tem ainda dois filhos em comum, Vicente, de nove anos, e Francisca, de sete.