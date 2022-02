Filha de Vírgilio Castelo salva Jessica Athayde: “Bati no fundo”

Jessica Athayde abriu o livro sobre o impacto que Tâmara Castelo, uma das filhas do ator Virgílio Castelo, tem tido na sua vida no combate aos problemas físicos e psicológicos.

A intérprete da TVI fez questão de dar os parabéns publicamente à amiga e psicóloga e agradecer pelo papel importante que a profissional de saúde tem desempenhado no últimos anos na sua vida.

“A Tâmara e eu não começamos da melhor maneira, tínhamos amigas em comum mas os nossos Santos não batiam, provavelmente porque não nos conhecíamos bem ainda. No dia que bati no fundo com 40 quilos passei a ser paciente dela, tirou -me de forma incansável do fundo do poço no seu consultório dia após dia e aí passou a ser minha terapeuta”, partilhou.

“Passámos a ser amigas. Muito amigas!” afirmou Jessica Athayde, elogiando de seguida Tâmara Castelo: “É das pessoas mais coerentes que conheço, mais justas, mais amiga dos seus amigos que em dois segundos está ao pé de quem precisar custe o que custar, nunca me falhou! Tem um sentido de humor óptimo, sincera e bruta como tudo, mas um coração gigante. Hoje faz anos e é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tudo a enviar muito amor a está mulher que bem merece!”

Recorde-se que, na gravidez de Oliver, o filho em comum com Diogo Amaral, Jessica Athayde sofreu de depressão, ataques de pânico e ansiedade.