Filha de Gordon Ramsay revela ter estado internada num hospital psiquiátrico

Holly Ramsay confessou ter estado internada num hospital psiquiátrico privado em Londres, Inglaterra, durante três meses, depois de ter sido alvo de agressões sexuais quando tinha 18 anos.

A filha do mediático chef de “Hell’s Kitchen” Gordon Ramsay lançou o seu primeiro podcast “21 & Over com Holly Ramsay”. No primeiro episódio, Holly Ramsay abordou os problemas de saúde mental que enfrenta.

“Fui para a universidade, estudei design de moda e adorei, mas na segunda metade do primeiro ano estava a ser afetada pelo meu stress pós-traumático e não fazia ideia do que estava a acontecer”, começou por contar.

“Estava a sair muito, a faltar às aulas porque tinha saído. Não me estava a divertir. Estava a lutar muito. O stress pós-traumático foi resultado de duas agressões sexuais quando tinha 18 anos”, revelou Holly Ramsay.

Após abandonar a faculdade, a filha do “chef” deu entrada numa unidade de saúde em Londres, na qual foi diagnosticada, na altura, com “stress pós-traumático, ansiedade e depressão”.

Por agora, Holly Ramsay faz três sessões de terapia por semana. “Agora tenho esses diagnósticos que carrego comigo. É confuso e estou a tentar usar isso para fazer algo bom”, acrescentou.

Além de Holly, Gordon Ramsay também é pai de Matilda, Oscar, Jack e Megan. Os filhos do “chef” são fruto do seu casamento com Tana Ramsay.