Filha mais velha de Luís Figo assume namoro com primo do rei Felipe VI de Espanha

A filha mais velha de Luís Figo, Daniela, assumiu publicamente o namoro com Beltrán Lozano, primo do rei Filipe VI de Espanha.

A modelo, que é fruto da relação amorosa entre o ex-futebolista e Helen Svedin, fez questão de assinalar no perfil de Instagram o aniversário do seu companheiro, com fotos do casal, confirmando, assim, o namoro.

“Parabéns à pessoa mais especial. Por muitos mais anos”, escreveu Daniela Figo.

Na secção de comentários, Beltrán Lozano reagiu, prontamente, à declaração da namorada: “Tu tornas as coisas especiais!”.

Além de Daniela Figo, o antigo “internacional” português que jogou em clubes como Sporting, Barcelona ou Inter Milão também é pai de de Martina e Stella, que nasceram durante o casamento com Helen Svedin.