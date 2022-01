Aos cinco meses, filho de Jessica Athayde é capa de revista

Oliver posou ao lado de Jessica Athayde na capa da edição de dezembro da revista “Vogue Portugal” intitulada “Family Affairs”.

A atriz, de 33 anos, revelou publicamente, esta quinta-feira, a capa da edição portuguesa da revista de moda que protagonizou com o filho, admitindo estar orgulhosa do trabalho conseguido.

“Estou tão feliz por terem escolhido esta fotografia”, começou por escrever a intérprete da TVI no perfil de Instagram. “Fico babada a olhar para o meu filho, que durante a sessão portou-se como um modelo profissional. E eu sempre nervosa com o bem-estar dele, com poucas horas dormidas da noite anterior e com a paciência de um equipa inteira”, relatou.

Para Jessica Athayde, o tema “Family Affairs” encaixa-lhe que “nem uma luva”. “Nem todos vão perceber as nossas dinâmicas mas que carrego um bebé feliz às costas, e que é mesmo feliz, isso é. Espero que gostem da entrevista […]. Nunca irei conseguir fazer uma capa melhor do esta em toda a minha vida”, realçou.

https://www.instagram.com/p/B5tN7QkhAKm/

Recorde-se que Jessica Athayde fez uma produção para mesma revista, em setembro deste ano, de quando ainda estava grávida do filho.

Oliver é fruto da relação terminada entre a atriz e o também ator Diogo Amaral. O intérprete que integra o elenco de “Terra Brava” (SIC) é ainda pai de Mateus, de cinco anos.

