Filipa Lemos revela estar solteira mas de “coração ocupado”

Filipa Lemos foi a entrevistada no programa “Wi-Fi”, da RFM, e fez algumas revelações, durante a rubrica “Cara Podre”, aos locutores Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes.

A vocalista da banda “Santamaria” esteve à conversa com os radialistas e fez várias revelações, nomeadamente, sobre a sua vida sentimental. A cantora revelou não ter nenhuma relação de momento.

“Estou solteira efetivamente, mas de coração ocupado”, afirmou a intérprete.

A artista não falou só sobre a sua vida amorosa como também confessou com quem gostaria de trocar de voz: “Rita Guerra adoro”.

No decorrer do podcast Filipa Lemos recebeu uma mensagem de agradecimento de Rita Guerra. “Olá, Filipa, acompanha-vos há muito tempo, a minha filha é tua fã. Temos as duas algo muito característico, temos vozes que nos identificam e isso não se troca com ninguém. Soltas uma nota e automaticamente sei que és tu e isso vale tudo, mas muito obrigada pelo teu elogio”, disse Rita Guerra.

Recorde-se que os “Santamaria” preparam-se para lançar um novo álbum, “Eterno”, que através das canções conta a história da perda do seu irmão, Tony Lemos, que faleceu em outubro do ano passado.