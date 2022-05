Filipa Nascimento partilha semelhança com Toy

Filipa Nascimento fez uma partilha divertida do seu perfil de Instagram em que dá conta de uma semelhança com Toy.

A atriz, que está grávida do primeiro filho, percebeu que a sua “barriguinha” é muito parecida com a do cantor popular e partilhou uma fotografia.

“Descobre as diferenças”, escreveu como legenda da imagem em que os dois artistas surgem a exibir a barriga.

Na caixa de comentários foram vários os seguidores que reagiram com humor à partilha de Filipa Nascimento. “Lindos! O Toy está com a gestação mais avançada do que a Filipa. Maravilhosos” ou “Toy são gémeos!”, são alguns dos comentários deixados pelos internautas.

Recorde-se que o bebé que a intérprete está à espera é fruto da relação que mantém com o também ator Duarte Gomes.