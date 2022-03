Filomena Cautela denuncia deputado que passa à frente na fila de testes

Filomena Cautela mostrou-se indignada, este domingo, com o deputado de um grande partido que passou a fila de espera para fazer testes de deteção à covid-19. “Muito feio”, afirmou.

A apresentadora teve de acompanhar uma pessoa ao centro de exames no Parque das Nações, em Lisboa. No local, a comunicadora deparou-se com um deputado que passou à frente das pessoas que estavam na fila há mais tempo.

“Acompanhei uma pessoa a fazer um despiste ao covid. É uma espécie de drive in ali para os lados do Parque das Nações. […] O tempo de espera rondou as duas horas e 30 minutos e quando finalmente estava a chegar a vez do carro à minha frente toda a fila parou para entrar um carro que nem sequer fez uma paragem”, contou.

Rapidamente, Filomena Cautela percebeu que “não era uma urgência”. “Era um deputado de um grande partido que, seja por que razão for, achou legítimo passar à frente das dezenas de carros que ali estavam”, acrescentou.

A profissional da RTP1 rematou o testemunho, considerando feia a atitude do deputado: “É evidente que os deputados como outros cargos de alta chefia do Estado têm regalias, prerrogativas, enfim, disso sabemos todos. Não obstante, isto foi muito feio”.