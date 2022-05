Filomena Cautela faz dedicatória a quem perdeu a mãe ou filhos

Filomena Cautela fez uma partilha emocionada na sua página de Instagram. Apesar de o Dia da Mãe em Portugal já ter passado, a apresentadora fez uma dedicatória a todos que perderam a mãe ou filhos.

“Hoje fui abordada por um indivíduo que tinha perdido a mãe há pouco tempo e que me veio falar da angústia ao ver tanta publicação sobre o Dia da Mãe”,começou por dizer.

“Depois do Dia da Mãe em Portugal e pelo mundo, queria deixar aqui uma nota para todos os que já perderam as suas mães e para quem já perdeu um filho ou uma filha. Não estão sozinhos, e sabemos que existe um lugar em que a presença deles é real, mesmo que na maior parte das vezes não haja credo que nos valha. Regressar a esse lugar é essencial”, escreveu no post.

Já como legenda da partilha fez um apelo: “Se quiserem deixar mensagens de força nos comentários esta publicação pode tornar se uma visita regular para quem precisa deste reforço quase diariamente”.