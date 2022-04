Flávio Furtado indignado com entrada de Bruna Gomes no “Big Brother – Desafio Final”

Flávio Furtado mostrou-se indignado com a decisão de Bruna Gomes depois de esta ter decidido entrar no “Big Brother – Desafio Final” (TVI).

O comentador do formato acredita que a concorrente brasileira, que ficou em terceiro lugar no “BB Famosos”, pode vir a perder mais do que ganhou ao participar no “Big Brother – Desafio Final”.

“A Bruna vai com muita sede ao pote. Conheço pouca gente a quem a coisa tenha corrido bem duas vezes, ela pode perder mais do que aquilo que acha que vai ganhar”, disse o comentador.

“Vou falar por mim, e assumindo todas as responsabilidades que podem vir a partir de agora nas redes sociais, se eu fosse o Bernardo, ela levava já um par de patins”, acrescentou.

Lembre-se que Bruna Gomes começou a namorar com Bernardo Sousa dentro da edição do “BB Famosos” que terminou, este domingo, 24 de abril. O piloto não “desejava” a entrada da namorada no “reality show”, mesmo assim demonstrou todo o seu apoio.

“É sempre bom saber que ela luta pelas vitórias. Portanto, tem mais do que o meu apoio. […] Claro que é chato, mas faz parte dos casais também terem os seus momentos a sós, as suas vidas em simultâneo e em separado”, disse o piloto e vencedor do “BB Famosos”.