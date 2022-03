Flávio Furtado e o “coaching” de Mafalda Matos no “BB Famosos”: “Impinge a religião”

Flávio Furtado afirmou que Mafalda Matos dentro da casa do “Big Brother Famosos”, da TVI, não está a fazer “coaching”, mas sim “impingir a religião aos outros”.

O comentador saiu em defesa de Helena Isabel Patrício que afirmou que existem muitos “coaches” que não dão o exemplo, durante o programa “Extra”, da TVI, conduzido por Marta Cardoso.

“Deixa-me defender-te antes que comeces a levar no lombo”, começou por dizer Flávio Furtado. “Se tu, com as tuas experiências pessoais, conseguires ajudar outras pessoas a serem melhores – nada contra e é para isso que servem os ‘coaches’”, acrescentou.

“Acho é que tu não podes impingir. É que aqui falamos de religião e uma coisa não tem nada a ver com outra”, afirmou o comentador do “BB Famosos” sobre o comportamento de Mafalda Matos no “reality show”.

“Enquanto que a Virginia López faz ‘coaching’ para te ajudar, sobretudo na área das vendas, na área empresarial, profissional, a outra miúda, a Mafalda, impinge a sua religião aos outros”, rematou.