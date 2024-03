Francisco Monteiro comenta relação do irmão com Cristina Ferreira

No início do ano, Cristina Ferreira assumiu a relação com João Monteiro, irmão do vencedor do “Big Brother 2023”. Nas redes sociais, Francisco Monteiro comentou a relação.

Durante o “Cristina Talks”, que aconteceu em janeiro no Altice Arena, em Lisboa, Cristina Ferreira revelou que estava apaixonada. Poucos dias depois, partilhou a primeira fotografia ao lado do novo namorado.

João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, vencedor do “Big Brother 2023”, conquistou o coração da apresentadora. Nas redes sociais, o nortenho foi questionado sobre a relação de ambos: “O que achas do Tinão [nome dado pelos fãs ao casal]?”.

“Acho que estão a demorar muito para casar. Pata negra sem pagar durante todo o dia”, brincou o atual comentador do “BB”.