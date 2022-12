Francisco Rodrigues dos Santos, ex-líder do CDS, foi pai pela primeira vez

Francisco Rodrigues dos Santos, ex-líder partidário do CDS, foi pai pela primeira vez e partilhou a novidade nas redes sociais.

O menino chama-se José Pedro e o político já partilhou a primeira imagem do recém-nascido.

“18.12.2022. Ser Pai é descobrir que ainda é possível mudar o mundo. Amo-vos, Mamã Inês Vargas e José Pedro”, escreveu.

Através do InstaStories, ferramenta do Instagram, o também advogado publicou ainda imagens do nascimento do menino.

Na caixa de comentários os elogios da parte dos internautas multiplicaram-se rapidamente.