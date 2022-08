Futebolista Rúben Dias “apanhado” aos beijos com nova namorada

Rúben Dias está a viver um novo amor depois de ter terminado a relação amorosa de três anos com April Ivy. O futebolista foi “apanhado” aos beijos com a namorada.

O atleta do Manchester City (Inglaterra) esteve a passear de barco com a nova companheira. Na viagem, o ex-jogador do Benfica foi visto aos beijos com uma mulher misteriosa, tal como avançou o “The Sun”.

De acordo com a publicação britânica, Rúben Dias e a nova namorada passearam por Formentera, em Espanha.

O defesa central português terminou a relação amorosa com April Ivy devido as diferenças no estilo de vida de cada um, segundo a Imprensa. Lembre-se que o ex-casal partilhou vários momentos em conjunto nas redes sociais.