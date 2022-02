Georgina Rodríguez apoia Cristianinho em dia de jogo

Georgina Rodríguez fez questão de marcar presença, este domingo, 7 de novembro, no jogo do filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho.

A espanhola fez-se acompanhar da filha biológica do casal, Alana, e dos filhos do atleta, os gémeos, Eva e Mateo, para demonstrar o seu apoio ao primogénito do craque português durante o encontro de futebol.

“A apoiar o meu filho mais velho!” escreveu Georgina Rodríguez no perfil de Instagram.

A companheira do futebolista e capitão de Portugal está grávida de um novo par de gémeos. A boa-nova foi partilhada por Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo nas redes sociais.

“Felizes por anunciar que estamos à espera de gémeos. Os nossos corações estão cheios de amor. Mal esperamos por vos conhecer”, escreveu Cristiano Ronaldo, na altura.