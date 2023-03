Georgina Rodríguez atacada por ex-mulher de jogador do Benfica: “Vergonhosa!”

Georgina Rodríguez foi criticada publicamente por Tamara Gorro, ex-mulher do antigo jogador do Benfica Garay, que apelidou a empresária de “vergonhosa”.

A segunda temporada do programa da Netflix “Soy Georgina” continua dar que falar e agora é Tamara Gorro, “socialite” em Espanha e ex-mulher do antigo jogador do Benfica Garay, a fazer comentários sobre a série. Tamara disse que a namorada de Cristiano Ronaldo “criou uma personagem de si própria que é vergonhosa”.

“Não se pode dizer ‘eu mostro aos meus filhos vídeos de crianças pobres’ e depois mostrar-se a gastar 30 mil euros numa loja”, referiu a “socialite” no programa “Y Ahora Sonsoles”.

Tamara Gorro deixou mesmo, em direto de seguir Georgina nas redes sociais e ainda acrescentou: “Já tive contacto com ela, conheço-a, é uma mulher educada, mas a personagem que criou, e não digo isto com desrespeito, é vergonhosa”, rematou a ex-mulher de Garay.