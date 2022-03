Georgina Rodríguez bate recorde de audiências em programa espanhol

A modelo bateu um recorde de audiências ao participar na versão espanhola do programa “A Máscara” no papel de um leão.

Georgina Rodríguez esteve esta quarta-feira no formato espanhol da Antena 3, “A Máscara”, apresentado em Portugal por João Manzarra. No entanto, a participação surpresa da namorada de Cristiano Ronaldo bateu recorde de audiências depois de ter desvendado a sua identidade no programa.

“Recorde de audiências. Estou muito grata ao programa e por me terem recebido tão bem. Fi-lo com muito amor e entusiasmo”, revelou a espanhola.

Recorde-se que a espanhola foi a primeira concorrente a ser eliminada perante um júri composto por Malú, Los Javis e Jose Mota.