Georgina Rodríguez recorda dificuldades financeiras: “Sei o que é começar de baixo”

Georgina Rodríguez recordou as dificuldades financeiras que enfrentou antes de namorar com Cristiano Ronaldo, destacando que sabe o que é “ter o dinheiro contado”.

Apesar de se encontrar numa fase de sucesso a nível profissional, a modelo espanhola revelou, em declarações à revista “InStyle”, que enfrentou diversas dificuldades financeiras.

No entanto, a companheira de Cristiano Ronaldo sublinhou que “começar de baixo” trouxe-lhe lições para a vida como ajudar os mais necessitados, algo que a “satisfaz”.

“Agora permite-me ajudar os outros e é o que mais me satisfaz. Também sei o que é começar de baixo e chegar ao fim do mês com o dinheiro contado”, referiu a mais-que-tudo do internacional português.

Georgina Rodríguez tem uma filha em comum com o internacional português, Alana, de três anos. O futebolista é ainda pai de Cristianinho, de nove, e dos gémeos, Eva e Mateo, de três, que nasceram com recurso a gestação de substituição.