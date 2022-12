Georgina Rodríguez e filhos já estão no Catar a apoiar Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez e os filhos já viajaram até ao Catar para acompanhar de perto o desempenho de Cristiano Ronaldo no Mundial de Futebol, que termina a 18 de dezembro.

A argentina mostrou, no perfil de Instagram, a viagem no avião privado do atleta. Assim que chegou ao aeroporto de Doha, a namorada do futebolista partilhou também uma fotografia.

Já instalada no local, onde vai estar os próximos dias com os filhos, Cristianinho, Alana, e os gémeos, Eva e Mateo, a companheira do craque português aproveitou a manhã desta quarta-feira, 30 de novembro, para apanhar banhos de sol e descansar na praia.

A família do atleta chegou ao Catar numa fase em que Cristiano Ronaldo e Portugal já estão apurados para os oitavos de final da prova depois das vitórias frente ao Gana e Uruguai.

Contudo, falta jogar o último encontro da fase de grupos contra a Coreia do Sul.