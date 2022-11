Georgina Rodríguez encanta com nova fotografia ao lado da filha mais nova

Georgina Rodríguez encantou os seus seguidores quando esta terça-feira, 29 de novembro, partilhou um novo registo fotográfico com a sua filha mais nova, Bella Esmeralda.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a modelo argentina fez a ternurenta partilha.

“Boa noite” escreveu a companheira de Cristiano Ronaldo tendo acrescentado um emoji e forma de coração.

Mais tarde, Georgina Rodríguez partilhou ainda algumas imagens que mostram que a família do “capitão” da Seleção Nacional já se encontra no Catar para assistir aos jogos do Campeonato Mundial de Futebol.

Recorde-se que a modelo e o futebolista têm duas filhas em comum, Alana Martina e Bella Esmeralda. Já Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.