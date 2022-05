Georgina Rodríguez exibe silhueta após ter sido mãe

Georgina Rodríguez impressionou os fãs nas redes sociais ao partilhar uma imagem em que surge com uma silhueta definida e barriga lisa um mês após o parto.

A companheira de Cristiano Ronaldo recorreu ao InstaStories, ferramenta do Instagram, para mostrar que está de volta aos treinos e em boa forma física.

Recorde-se que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo foram pais no passado 18 de abril, de uma menina. O casal esperava gémeos, contudo, o menino acabou por perder a vida no parto.

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade”, contou, na altura, Cristiano Ronaldo.

A menina recebeu o nome de Bella Esmeralda como partilharam nas redes sociais. O craque e a modelo são ainda pais de uma menina mais velha, Alana. Por sua vez, o futebolista é pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.