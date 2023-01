Georgina Rodríguez mostra-se a apoiar Cristianinho

Georgina Rodríguez mostrou-se, este sábado, 14 de janeiro, a apoiar Cristianinho que esteve a jogar em Riade, na Arábia Saudita.

A namorada de Cristiano Ronaldo fez questão de acompanhar o filho mais velho do craque português fora das quatro linhas do campo. No perfil de Instagram, a espanhola partilhou uma fotografia do momento.

“A apoiar o mano mais velho”, escreveu, no InstaStories.

Georgina Rodríguez não esteve sozinha no apoio a Cristiano Ronaldo Jr. É que a espanhola fez-se acompanhar dos restantes filhos do internacional português, tal como se pode ver pela fotografia divulgada.

A espanhola e o atleta estão a viver em Riade, depois de Cristiano Ronaldo ter assinado pelo clube Al Nassr, no qual vai estar duas épocas e meia com um salário de cerca de 200 milhões por ano.