Georgina Rodríguez: “O Ronaldo era tão bonito que tinha vergonha de olhar para ele”

Georgina Rodríguez voltou a falar sobre a relação que mantém com Cristiano Ronaldo e fez mesmo uma revelação inesperada.

A modelo, que esteve à conversa com Pablo Motos, no programa “El Hormiguero”, no canal espanhol Antena 3, confessou que a beleza do craque português a deixou sem palavras no primeiro encontro e que foi “amor à primeira vista”.

“Vamos lá ver, é um homem lindíssimo. Quando o vi a primeira vez, ele era tão bonito que até tinha vergonha de olhar para ele“, atirou.

De notar que na altura em que se conheceram, Georgina Rodríguez trabalhava numa loja e afirmou que o jogador era sempre “muito educado”.

A vida da manequim está novamente em destaque na plataforma de “streaming” Netflix, com a série “Soy Georgina”.