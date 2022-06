Georgina Rodríguez partilha detalhes da festa dos filhos de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez partilhou, este domingo, 6 de junho, detalhes da festa de aniversário dos filhos gémeos de Cristiano Ronaldo, Eva e Mateo.

A namorada do craque da Seleção Nacional festejou o quinto aniversário dos filhos gémeos do atleta com uma festa em que a temática foi dividida entre o filme “Frozen” e a Fórmula 1.

No perfil de Instagram, a espanhola publicou várias fotografias da celebração, dividindo o momento de festa com os seguidores.

“Felizes cinco anos para os amores da minha vida. A mãe não poderia estar mais orgulhosa de vocês e dos seres maravilhosos que vocês se estão a tornar. Amo-vos com todo o meu coração. Por soprar milhões de velas juntos”, escreveu.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo fez questão de assinalar a data: “Muitos parabéns, meus amores. O papá não podia estar mais orgulhoso de vocês, continuem a ser felizes e com esses sorrisos lindos. Amo-vos muito”.

Além dos gémeos, Eva e Mateo, o futebolista também é pai de Cristianinho. Os três nasceram com recurso a gestação de substituição. Por sua vez, o atleta e a espanhola são pais de Alana e Bella, que nasceu a 18 de abril. O casal esperava gémeos, contudo, o menino acabou por perder a vida no parto.

O futebolista está ao serviço da seleção portuguesa numa fase em que a equipa das Quinas disputa os jogos da fase de grupos da Liga das Nações. Até ao momento, Portugal empatou com a Espanha (1-1) e venceu a Suíça (4-0).