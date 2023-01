Georgina Rodríguez partilha momento ternurento entre filhos

Georgina Rodríguez enterneceu os seus seguidores ao partilhar um momento ternurento entre a sua filha mais nova, Bella Esmeralda, e o irmão Mateo.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a companheira do Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia que mostra o menino a dar um beijo à bebé. Como legenda a modelo espanhola optou por escrever apenas: “Amor”.

Recorde-se que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm ainda mais uma filha em comum, Alana Martina. Porém, o craque português é ainda pai de Cristianinho e de uma filha gémea de Mateo, Eva.