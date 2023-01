Georgina Rodríguez presente na estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr

Georgina Rodríguez marcou presença no jogo de estreia de Cristiano Ronaldo na equipa do Al Nassr, este domingo, 22 de janeiro.

A espanhola esteve nas bancadas a assistir à estreia do futebolista português na primeira liga da Arábia Saudita, com a equipa do Al Nassr contra o Al-Ettifaq, tal como mostrou nas redes sociais.

A companheira mostrou-se a caminho do estádio dentro de uma viatura com amigos e vestida com uma camisola do namorado.

Já no estádio, Georgina Rodríguez partilhou uma fotografia ao lado do filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho.

Além do primogénito, o craque da Seleção Nacional também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, Alana e Bella.