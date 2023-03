Georgina Rodríguez revela que sofreu três abortos espontâneos

Georgina Rodríguez fez mais uma revelação bombástica no seu “reality show”, “Soy Georgina”, da Netflix – sofreu três abortos espontâneos.

De notar que o “trailer” da segunda temporada do programa da companheira de Cristiano Ronaldo já saiu e é possível ouvir a espanhola a falar sobre a morte do filho Àngel, irmão gémeo de Bella Esmeralda.

Mas as revelações não ficam por aí. A revista espanhola “Hola” avançou mais alguns detalhes. De acordo com a publicação, que assegura ter tido acesso aos primeiros episódios, a modelo terá também recordado as idas ao ginecologista durante a gestação gemelar. “Tive pesadelos e sonhei com isso. Fiquei com muito medo”, confessou sobre os receios do parto de gémeos.

Georgina Rodríguez terá confessado ainda que estava preocupada com o parto, pois “tinha sofrido três abortos espontâneos” anteriormente.