Gisele Bündchen fala sobre o divórcio pela primeira vez: “Morri e renasci”

Gisele Bündchen concedeu uma entrevista à revista “Vanity Fair” na qual falou pela primeira vez do divórcio com Tom Brady.

A modelo brasileira explicou o que levou à rutura do casamento, em 2022, e negou algumas notícias, alegadamente erradas, sobre a situação.

“É como uma morte e um renascimento”, começou por dizer. “É difícil, porque se imagina que vida vai ser de uma certa maneira e faz-se tudo o que se pode. Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso”, acrescentou.

No entanto, a manequim mostrou-se grata pelos 13 anos de união: “Estou muito grata por ter feito isto. Dei tudo para alcançar o meu sonho. Uma pessoa dá cem por cento de si mesma e é doloroso quando não acaba da maneira que esperava e para a qual trabalhou, mas só pode fazer a sua parte”.

Já sobre a rutura, Gisele afirmou que nada tem que ver com a decisão tomada por Tom Brady em regressar ao futebol americano: “Quando eu tinha 26 anos e ele 29 conhecemo-nos, queríamos uma família, coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que só queríamos coisas diferentes e, nessa altura, tivemos de fazer uma escolha. Isso não significa que não se ame a pessoa. É uma dança. É um equilíbrio”.

De seguida, explicou também que mantém uma boa relação com o ex-marido: “Não estamos a jogar um contra o outro. Somos uma equipa e isso é lindo. Olho para trás e não me arrependo. Eu amei cada pedaço disso [do casamento]”.

Recorde-se que o ex-casal tem dois filhos em comum, Benjamin e Vivian.