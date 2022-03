Goucha apoia Cristina Ferreira horas antes da estreia de “All Together Now”

Horas antes da estreia do programa da TVI “All Together Now”, Manuel Luís Goucha deixou uma mensagem de apoio a Cristina Ferreira nas redes sociais.

Estreia na noite de domingo, 7 de março, o mais recente formato da estação televisiva privada, apresentado pela diretora de Entretenimento de Ficção do canal.

Ansioso pela estreia, o apresentador das tardes da TVI elogiou a também apresentadora e apoiou-a horas antes do início do concurso, que irá reunir 100 jurados, com mensagem especial publicada no Instagram.

“Há muito que não tinha tanta curiosidade por um programa de televisão. Será memorável este ‘All Together Now”. 100 jurados, muito talento em prova e a minha Cristina. Eu não vou perder”, pode ler-se na publicação de Goucha.

“Oh meu Manel”, respondeu ainda Cristina Ferreira à partilha.