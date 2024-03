Goucha elogia o talento de dois filhos de “Uma Canção Para Ti”

Manuel Luís Goucha utilizou as redes sociais para elogiar André Leitão e Iolanda, dois “filhos” do programa da TVI “Uma Canção Para Ti”.

Muito atento à atualidade, Manuel Luís Goucha assistiu à vitória de Iolanda no Festival da Canção e no desfile de André Leitão na ModaLisboa. O apresentador da TVI lembrou que são dois “filhos” do programa “Uma Canção Para Ti”, que apresentou.

“Que têm em comum Iolanda (a vencedora do Festival RTP da Canção) e André Leitão ( o Carlinhos de ‘Rabo de Peixe’, que ontem desfilou na Moda Lisboa)?”, questionou os seguidores.

“O facto de ambos terem participado em ‘Uma Canção para ti!’, a Iolanda na primeira edição, o André na quarta”, lembrou.

“Que alegria por ter-me cruzado no caminho destes dois artistas tão talentosos!”