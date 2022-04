Grávida, Mafalda Sampaio está na “melhor fase de todas”

No segundo trimestre de gravidez, Mafalda Sampaio admitiu estar na “melhor fase de todas” da gestação.

A preparar-se para experienciar a maternidade novamente, a influenciadora digital fez um desabafo nas redes sociais, em que destacou que a gravidez “tem passado a voar” e que, atualmente, está na “melhor fase de todas”.

“Esta segunda gravidez tem passado a voar. Só me sinto mesmo grávida há duas ou três semanas. Antes disso sabia que estava grávida, obvio. Mas sem muita barriga e sem anunciar ao mundo é quase como se nada se passasse”, pode ler-se na publicação.

“No primeiro trimestre, tive muitos enjoos e muito mas muito sono. […] Estou agora naquela em que acredito ser a melhor fase de todas. Entre as 20 e as 30 semanas é tudo espetacular, sentimo-nos lindas e com o melhor do mundo na nossa barriga. Vou aproveitar ao máximo estas próximas 10 semanas porque passam tão rápido, tenho a certeza que vou voltar a ter saudades do segundo trimestre”, acrescentou.

Mafalda Sampaio tem já uma filha, Madalena.