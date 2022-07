Grávida pela primeira vez, Alice Alves agradece onda de carinho

A viver a primeira gravidez, Alice Alves tem recebido várias mensagens de carinho dos seguidores. A apresentadora agradeceu o apoio.

A também repórter da TVI anunciou que está grávida da primeira filha, fruto da relação amorosa com o “chef” Carlos Duarte Afonso. Desde então, a comunicadora tem sido alvo de uma onda de carinho.

“Vim só agradecer o carinho todo que eu e a Benedita temos recebido aqui pelas redes… Obrigada! Mesmo”, agradeceu.

Lembre-se que Alice Alves desvendou o sexo do bebé, em direto, no programa “Em Família”, com os apresentadores Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.

“É uma menina! Muito felizes por revelar o sexo do bebé da nossa Alice”, lê-se na partilha que a TVI fez do momento nas redes sociais.