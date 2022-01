Grávida pela segunda vez, Inês Folque revela ter tido covid-19

Inês Folque tem estado um pouco afastada das redes sociais e, esta segunda-feira, 24 de janeiro, revelou o motivo: testou positivo à covid-19.

A atriz, que está grávida pela segunda vez, confessou, no perfil de Instagram, que esteve infetada com covid-19. Também o marido, Gonçalo Telles, e o filho, Tomás, de dois anos, testaram positivo.

“Diários de covid-19 positivo. Gosto mais das boas notícias, por aqui já tivemos todos alta, mas esta foi a razão para ter estado ausente na última semana”, começou por explicar na legenda.

“Tenho muito respeito por este vírus e embora tenhamos tido sintomas ditos leves (só mesmo na definição – o Tomás ainda teve uns dias de febre) parece que estive no meio de um furacão que ainda não me largou totalmente. Um dos grandes desafios foi a gestão dos três doentes ao mesmo tempo, sobretudo com uma miniatura de dois anos que precisa da nossa atenção 24h por dia e um corpo que só me pedia cama”, acrescentou.

“Valeu o pequeno desfasamento entre sintomas meus e do Gonçalo para ir resolvendo. Queria muito ter evitado apanhar isto na gravidez e é meio assustador a incógnita do dia seguinte e, mais ainda, sem poder tomar nada. Confesso que sempre que achei que já estava bem, de repente aparecia um dia arrasador! Esta semana vamos ver este bebé que se fartou de mostrar personalidade estes dias, dando-me algum conforto de que pelo menos estaria bem aqui no forno”, disse.

A também apresentadora deixou um agradecimento pelas mensagens de preocupação que recebeu. “Recebi algumas mensagens queridas preocupadas por onde andaríamos, obrigada já estou de volta, ainda a meio gás mas com muita vontade de deixar tudo isto para trás. Boa semana para todos”, rematou.