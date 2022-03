Guarda-redes do Sporting Antonio Adán partilha detalhes da festa de aniversário do filho

Antonio Adán partilhou, esta segunda-feira, 28 de março, os detalhes da festa de um ano do filho nas redes sociais. Os seguidores deram os parabéns ao filho do guarda-redes do Sporting.

Foi dia de festa em casa do guarda-redes “leonino”, no início da semana. No perfil de Instagram, o atleta publicou várias fotografias da celebração ao lado do aniversariante e da companheira.

“Um ano do supercampeão”, pode ler-se na legenda.

“Felicidades ao mais novo”, “Muitos parabéns”, “Príncipe precioso”, “Muitas parabéns à família” e “Muitas felicidades pelo primeiro ano do vosso filho” são algumas das mensagens que apareceram na secção de comentários.