Hailey Baldiwn Bieber faz tatuagem em português

A modelo internacional fez duas novas tatuagens e uma delas está em português, como foi revelado nas redes sociais.

A manequim Hailey Baldiwn Bieber tatuou a palavra “#beleza” no pescoço. O desenho foi revelado, este domingo, na conta da Instagram do tatuador ao partilhar fotografias das duas tatuagens.

A mulher de Justin Bieber fez ainda uma homenagem ao cantor canadiano ao desenhar um “J” e uma estrela no dedo da aliança. No entanto, esta não é a primeira tatuagem com referência ao artista, já que a modelo tatuou a letra “B” meses depois de o casal ter oficializado a relação.

Recorde-se que a mãe de Hailey Baldiwn Bieber, Kennya Deodato Baldwin, tem nacionalidade brasileira.

LEIA TAMBÉM: