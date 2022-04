Hailey Baldwin revela como retomou contacto com Justin Bieber

Hailey Baldwin revelou como retomou o contacto com Justin Bieber, em 2018, após a participação num programa de televisão norte-americano.

A modelo lembrou, em entrevista com Jimmy Fallon no “The Tonight Show”, o momento em que mostrou o truque de abrir uma garrafa de cerveja com os dentes, há dois anos, no mesmo programa, e relatou como impulsionou a reconciliação com o artista.

“Na verdade, há outra história engraçada por trás disto, que é: dessa última vez, fizemos um truque em que eu abri uma garrafa de Corona com os meus dentes e, na manhã seguinte à divulgação da entrevista, recebi uma certa chamada de um certo alguém. Foi algo como ‘Como estás? Vi-te no Jimmy Fallon, estavas muito bem, adorei aquele truque que fizeste, não sabia que conseguias fazê-lo, foi incrível.’ Resumindo, hoje estou casada com esse alguém”, contou.

“Sinto que o Jimmy recebe um pouco do crédito por me ajudar”, acrescentou.

Recorde-se que Hailey e Justin casaram-se pela segunda vez, no Carolina do Sul, após uma cerimónia secreta em 2018, em Nova Iorque.