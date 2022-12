Harry culpa imprensa pelo aborto de Meghan Markle

Harry e Meghan Markle são os protagonistas da nova série documental da Netflix e o duque culpou a Imprensa pelo aborto da mulher.

Num dos episódios de “Harry e Meghan” os duques de Sussex abordaram a pressão da imprensa. O filho mais novo do rei Carlos III confessou ainda que Meghan Markle sofreu um aborto devido à pressão da imprensa.

A advogada do casal, Jenny Afia, recordou também que em 2020 a ex-atriz processou a Associated Newspapers, editora do “Mail on Sunday” e “MailOnline” após terem publicado excertos de uma carta que enviou ao seu pai em 2018.

A jurídica lembrou ainda que Meghan estava grávida e não conseguia dormir por causa da pressão que sentia por se ter mudado para a Califórnia, nos Estados Unidos.

“Na primeira manhã em que acordamos na nossa nova casa foi quando sofri um aborto”, contou Meghan Markle.

De seguida, Harry atirou: “Acredito que a minha mulher sofreu um aborto por causa do que o ‘Mail’ fez. Eu assisti a tudo”.”Agora, se temos a certeza absoluta que o aborto foi causado por isso? Claro que não”, disse.

“[Mas] Tendo em conta o stress causado pela falta de sono, o momento da gravidez e de quantas semanas ela estava, posso dizer – pelo que vi – que o aborto foi causado pelo que estavam a tentar fazer com ela”, afirmou.