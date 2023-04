Hélder Reis lança o primeiro romance

Hélder Reis lançou o seu primeiro romance “Sabíamos tão pouco sobre o amor” que entrou para o top 3 de vendas nos primeiros dias.

O apresentador da RTP1 Hélder Reis escreveu o seu primeiro romance, uma história de época, passada entre as décadas de 1960 e 1990, em Portugal e no Brasil, com cenários como o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, escrita ao som de música brasileira e dos sabores tropicais.

Em “Sabíamos tão pouco sobre o amor”, o autor conta a história de “Amélia”, natural de uma pequena aldeia de Trás-os-Montes, que aos 21 anos se vê a caminho do Brasil, afastada, pela família, do seu grande amor e com um filho na barriga. Uma mulher corajosa e destemida que, a pulso, reconstrói a sua vida, depois de lhe ter sido negado o seu primeiro amor.

Este primeiro romance de Hélder Reis está à venda nas livrarias de todo o país – nas quais já entrou para o top 3 de vendas – e online desde o dia 4 de abril, já contou com apresentação no Porto e tem o selo da Planeta Editora.

“Sabíamos tão pouco sobre o amor” terá apresentação em Lisboa, no próximo 5 de maio, às 21h00, na FNAC do CC Colombo.