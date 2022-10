Helena Coelho conta que filha viveu “semana difícil”: “Três dias no hospital e muito choro de dor”

Helena Coelho revelou, esta segunda-feira, 10 de outubro, que a filha, Íris, contraiu uma estomatite aftosa e esteve três dias no hospital, “sem comer, sem beber e com muito choro de dor e febres muito altas”.

A influenciadora digital mostrou-se afetada, no perfil de Instagram, com a semana que a filha, de um ano, enfrentou. A também empresária confessou que se pudesse tinha trocado de lugar com Íris.

“Em um ano e meio nunca tivemos uma semana tão difícil como a que passou. E eu nunca desejei tanto que uma estomatite aftosa me afetasse a mim e a deixasse a ela em paz”, desabafou.

“Três dias no hospital, muito choro de dor, sem comer, sem beber, febres muito altas e sem dormir, nem meia hora seguida”, acrescentou.

Contudo, a “influencer” adiantou que a filha já se encontra melhor. “Conseguimos dar a volta por cima e iniciamos uma nova semana com uma menina sorridente, a fazer a ‘dança do pinguim’ e, esperemos, com a imunidade ainda mais forte”, rematou.

A filha de Helena Coelho é fruto do relacionamento amoroso entre a empresária e o “personal trainer” Paulo Teixeira.