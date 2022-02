Helena Coelho partilha fotografias inéditas da filha recém-nascida: “Fomos nós que fizemos”

A “influencer” Helena Coelho partilhou, esta segunda-feira, 26 de abril, fotografias inéditas da filha, Íris, revelando estar orgulhosa.

Duas semanas depois do nascimento da primeira filha, Íris, a influenciadora digital partilhou, no perfil de Instagram, fotografias inéditas da recém-nascida, nas quais mostra pormenorizadamente características físicas do rosto da bebé.

“Fomos nós que fizemos”, pode ler-se na publicação da também apresentadora.

Íris é a primeira filha de Helena Coelho em comum com o personal trainer Paulo Teixeira. A bebé nasceu a 10 de abril.

Helena Coelho regressou recentemente à rotina. A apresentadora surgiu nos bastidores da TVI a preparar a emissão do programa “VivaVida”, com o colega de ecrã, o manequim Rúben Rua.