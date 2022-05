Helena Coelho mostra-se orgulhosa ao lado da filha na capa da “Women’s Health”

Helena Coelho mostrou-se orgulhosa por ter posado ao lado da filha Íris na capa da revista “Women’s Health” e mostrou o resultado nas redes sociais.

“A Íris e a mãe. Quando descobri que estava grávida, tive medo de perder a minha identidade como mulher e passar a ser vista só como mãe. Quando realmente me tornei mãe, entendi que esse é o meu melhor lado, o que mais me honra e o que mais me orgulha”, começou por afirmar.

De seguida, a apresentadora e influenciadora digital destacou a conquista da filha.

“Primeiro eu meto o pé… e depois a vida arranja forma de me dar chão. Ser mãe da Íris é a minha melhor versão. A primeira bebé do mundo a estar na capa da ‘Women’s Health’!

Helena Coelho e Íris não, A íris e a mãe dela!”, rematou.