Helena Coelho regressa ao ecrã duas semanas após o parto

Menos de duas semanas após o parto, Helena Coelho já está na TVI a preparar o regresso ao pequeno ecrã ao lado do colega Rúben Rua.

A influenciadora digital está de regresso à rotina. A também apresentadora surgiu, esta quarta-feira, nos bastidores da estação privada a preparar a próxima emissão do programa “VivaVida” com Rúben Rua.

O manequim partilhou nas redes sociais uma fotografia com a apresentadora, na qual anunciou a novidade. “Ela está de volta”, pode ler-se na publicação no Instagram de Rúben Rua.

“E as saudades que eu tinha de fazer o belo do ‘outfit’ do dia?” brincou também Helena Coelho numa publicação no respetivo perfil.

Íris é a primeira filha de Helena Coelho, fruto do relacionamento amoroso com o personal trainer Paulo Teixeira. A bebé nasceu a 10 de abril.