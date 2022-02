Helena Coelho revela ecografia 4D/5D na reta final da gravidez

No terceiro trimestre da gravidez, Helena Coelho fez uma ecografia 4D/5D e partilhou uma imagem do bebé.

A preparar-se para experienciar a primeira gravidez, a influenciadora digital partilhou no Instagram, esta sexta-feira, 22 de janeiro, a primeira imagem do bebé e destacou a experiência com os milhares de seguidores.

“Fiz hoje uma ecografia 4D/5D e é uma experiência tão gira. Mal comecei a ver algumas imagens, não consegui conter o sorriso e aquelas lágrimas de quem está a aperceber-se que isto é tudo real. Já falta pouco para conhecer pessoalmente este ser tão especial”, referiu.

A também apresentadora brincou ainda com a pose do bebé, realçando que “claramente quis imitar a fotografia de perfil do Instagram” de Helena Coelho “e complicar na hora de ver a carinha”.

Como já tinha revelando anteriormente, Helena Coelho recordou que só irá saber o sexo do bebé no dia do parto e afirmou que continua sem curiosidade em saber se é menino ou menina, tal como o companheiro, o personal trainer Paulo Teixeira.

De recordar que este será o primeiro filho em comum de Helena Coelho e o Paulo Teixeira.