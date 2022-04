Helena Coelho sobre a reta final da gravidez: “Alguém já não tem espaço”

A influenciadora digital Helena Coelho fez um desabafo sobre o nono mês de gravidez e a “falta de espaço” que sente.

A preparar-se para a primeira experiencia na maternidade, a também apresentadora partilhou no Instagram um vídeo, esta sexta-feira, 26 de março, no qual referiu algumas das dificuldades do último trimestre da gravidez.

“Alguém já não tem espaço. Quem não está a gostar nada de não ter espaço também são os meus pulmões e o estômago. A pessoa já não dorme em posição quase nenhuma, tem insónias só porque sim, caminha que nem um pinguim… Deus, bora lá que tenho mais que fazer à minha vida”, escreveu.

De recordar que este será o primeiro filho em comum de Helena Coelho e o Paulo Teixeira.