Iker Casillas apaixonado por modelo espanhola

Em 2021, Iker Casillas anunciou o fim do casamento com a jornalista espanhola Sara Carbonero. O ex-casal tem dois filhos e o antigo guarda-redes voltou agora a apaixonar-se.

Depois do fim do casamento com Sara Carbonero, anunciado em 2021, o antigo guarda-redes do FC Porto parece ter reencontrado o amor ao lado de uma modelo espanhola, Ana.

A notícia foi avançada pelo programa “Fiesta”, transmitido pela Telecinco, que deu a conhecer um pouco sobre a nova amada. Ana é natural de Salamanca, em Espanha, e acumula duas profissões: modelo e enfermeira.

Recorde-se que Iker Casillas e a ex-mulher, Sara Carbonero, têm dois filhos em comum, Martín, de nove anos, e Lucas, de seis, que estão ao cuidado da mãe.

O ex-casal parece ter ficado com uma boa relação depois do fim do casamento, com a jornalista a dar os parabéns por mais um aniversário do ex-guarda-redes do FC Porto.

“Os anos leva-os o tempo. A vida continua a soprar desejos. Celebra o teu caminho a cada dia. Feliz volta ao sol, felizes 41. Feliz tudo”.