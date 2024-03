Inês Aires Pereira festeja aniversário do filho sob rumores de separação

Há já alguns dias que os rumores se estavam a adensar devido ao facto de o número de partilhas pessoais, comuns na atriz, terem deixado de incluir o companheiro.

A atriz partilhou imagens da festa de aniversário do seu filho mais novo, Joaquim, que completou dois anos. Momentos de festa que Inês Aires Pereira numa altura em que a imprensa avança que está separada do companheiros David.

Neste domingo, 24 de março, a atriz Inês Pereira partilhou imagens do aniversário do filho mais novo, Joaquim. Partilha de momentos que chega numa altura em que imprensa dá por certa a separação da atriz do pai dos filhos, David Ferreira da Silva.

A informação foi avançada pela revista “TV Guia” e a atriz ainda não confirmou ou desmentiu este facto. Contactada pela publicação, Inês Aires Pereira terá remetido para uma pesquisa no Google.