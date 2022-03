Depois de Alice, Inês Aires Pereira pondera ter mais filhos

Inês Aires Pereira confessou, em entrevista a Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni no “É Preciso Ter Lata” (YouTube), que quer ter mais filhos.

A atriz esteve como convidada no último episódio da primeira temporada do “videocast”. Quando questionada sobre o peito caído, a intérprete mostrou-se à vontade com o seu corpo, ponderando sujeitar-se a uma cirurgia estética depois de ter mais filhos, caso aconteça.

“Orgulhava-me do meu peito natural, duro […] e agora está caído. A minha mãe disse-me: ‘Filha, o peito só é caído quando segurares um lápis’. […] Eu seguro um comando, neste momento”, começou por contar, bem-humorada.

“Depois de ser mãe, o corpo é diferente. Não vou mentir e dizer que não vou ao doutor. Deixa ver, eu gostava de ter mais filhos. Portanto, deixa ver como é que fica”, acrescentou, garantindo que está bem consigo mesma.

A artista é mãe de Alice, de um ano. A bebé é fruto da relação amorosa da atriz com David Ferreira da Silva.