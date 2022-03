Inês Aires Pereira tenta recriar fotografia de Sofia Ribeiro e mostra o resultado

Inês Aires Pereira está de férias nas ilhas Seicheles e são vários os momentos que tem vindo a partilhar com os seus seguidores.

A aproveitar o sol e o calor a atriz, de 32 anos, está a desfrutar de uns dias de férias ao lado do companheiro, David. Conhecida pela sua boa disposição a intérprete, que está à espera do segundo filho, decidiu brincar com a colega e amiga Sofia Ribeiro que também há pouco tempo esteve de férias nas ilhas Seicheles.

“Sofia Ribeiro tentei replicar a tua fotografia! Não está igual e não foi fácil. É ver as outras…”, brincou.

Recorde-se que Sofia Ribeiro aquando da sua passagem pelas ilhas Seicheles tirou uma fotografia naquele exato local e com a mesma pose.

Os internautas rapidamente reagiram à publicação de Inês Aires Pereira. “Tentaste. 20 pontos pelo esforço ae!”, “Está TOP!” ou “Inês estás linda nesse estado de graça”, são algumas das palavras escritas pelos seguidores.

A artista e o companheiro estão à espera do segundo filho, sendo que já são pais de Alice, de dois ano.