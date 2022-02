Inês Castel-Branco despede-se das férias em Cabo Verde

Inês Castel-Branco desfrutou de umas férias em Cabo Verde, no entanto, com o término destas a atriz está de regresso a Portugal e decidiu partilhar algumas momentos com os seguidores.

Nesta sexta-feira, 5 de novembro, a intérprete partilhou um conjunto de fotografias e escreveu algumas palavras sobre os momentos que passou durante o período que esteve em Cabo Verde.

“Sempre ouvi falar das férias em resorts com pulseira e tudo incluído. Sempre achei que não era a minha cena. Decidi surpreender o meu filho e trazer o seu melhor amigo para uma semana em Cabo Verde, destino que estava ansiosa de conhecer”, começou por escrever.

“Vamos hoje embora de coração cheio. (…) A quantidade de famílias e casais portugueses que, confesso não estava à espera que fossem tantos, mas foram todos uma surpresa boa, conhecer a Ilha do Sal e tudo o que tem de bela, as noites temáticas que me fizeram dançar funaná em palco e suar como se não houvesse amanhã. Os livros que consegui ler. E a felicidade destes dois. Os mergulhos no pontão, os pescadores, as tranças que levo e não quero largar, a nódoa que descobri que sou a regatear, e o mar! Ah o mar. Este mar de temperatura perfeita e cor irreal. Que maravilha de férias”, acrescentou.

A artista aproveitou ainda para frisar a estreia da novela em que será protagonista.

“Vou pronta para uma semana muito importante em que estreia a nossa novela ‘Para Sempre’ e revigorada. Obrigada (a única cena chata é que para aparecer nas fotos tenho de passar pela vergonha de tirar selfies)”, rematou.

Recorde-se que a trama “Para Sempre”, da TVI, tem data de estreia marcada para 8 de novembro e que para além da artista conta com Diogo Morgado e Marina Mora como protagonistas.